Bir G.Saraylı 500 bin TL bağışladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda önemli konulara değindi. Koç, sadece Fenerbahçeliler'den değil Galatasaray ve Beşiktaşlılar'dan da bağış aldıklarını ifade ederek, "Detaylarını vermek istemiyorum, ismini de söylemeyeceğim ama bir Galatasaraylı kulübe 500 bin TL bağış yaptı. Galatasaraylı kişinin yakından uzaktan İnan Kıraç ile bir alakası yok" diye konuştu.
- Spor
- 28.04.2019
- Gazete
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