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Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan' sert sözler! "Analar doğurmadı"

Volkan’ın Trabzonspor personeli için “Onu otobüsten aldırırım” sözlerine Trabzon Başkanı Ağaoğlu sert çıktı

Volkan: Otobüsten aldırırım, Ağaoğlu: Analar doğurmadı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç sonrası saha bir anda karıştı. İki takımın kulübesi arasında yaşanan gerginlik sonrası Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, "Trabzonspor analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim." ifadelerini kullandı. Volkan'a yanıt ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan geldi.

KİMSENİN HADDİNE DEĞİL!
Ağaoğlu, Volkan için "Bir kere Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil, analar daha doğurmadı onu. Trabzonspor otobüsünden biri adam almaya kalkarsa, çok farklı şeylerle karşılaşabilir." ifadelerini kullandı.

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