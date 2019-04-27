Zaferin şifresi baskılı oyun+pas

F.Bahçe maçının taktiğini belirledi.galibiyete son vermek için hazırlıklarını tamamladı.Bordo-Mavililer deplasmanda oynayacak olmasına rağmen,ile üç puanı kovalayacak., oyunun ilk dakikalarından itibaren topa sahip olmayı hedefliyor. Rakibine kendi oyun anlayışını kabullendirmeyi hedefleyen Karaman'ın sahadaki en önemli kozları ise son haftaların formda isimleriolacak. Sağ ve sol kanatta oynayan bu iki oyuncuyla rakibi üzerinde üstünlük kurmayı amaçlıyor.Bordo-Mavililer'in hocası, kaptırılan topların ise kısa bir süre içinde geri kazanılmasını istiyor.hafta başından itibaren analiz eden'ın ezeli rakibine savunmada şok pres yapacağı ve topla çıkarmayacağı öğrenildi.