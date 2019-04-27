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Ve satış listesinde

Ada basını, Everton’ın ismi ve ile anılan milli futbolcuyu satış listesine koyduğunu yazdı.

Ve Cenk Tosun satış listesinde
Geçtiğimiz sezon devre arasında 22 milyon 500 bin Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun gözden düştü... İngiliz basını bu sezon teknik direktör Marco Silva ile yıldızı bir türlü barışmayan milli futbolcunun satış listesine konulduğunu yazdı. İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun'un bonservis bedeli hakkında ise bilgi verilmedi.

2 GOL ATABİLDİ
Uzun süredir 11'de forma giyemeyen yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de 23 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

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