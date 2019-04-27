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kulübeye 11’e

Güneş, ’ta bekleneni veremeyen Japon oyuncuyu kızağa çekecek.

Kagawa kulübeye Güven Yalçın 11’e
Yarın Vodafone Park'ta Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş'ta kadro netleşiyor... Şenol Güneş'in Sivas önünde bekleneni veremeyen Kagawa'nın yerine sol kanatta Güven Yalçın'a forma vereceği öğrenildi. Cezalı Medel'in yerine Adriano-Caner ikilisinden birisinin görev yapması bekleniyor. Quaresma'nın ise maça yedek başlayacağı ifade edildi.

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