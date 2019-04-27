İstanbul’da müthiş coşku

Trabzonspor İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Bordo-Mavili futbolcular özel uçakla İstanbul'a gelirken Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki coşku görülmeye değerdi... Fenerbahçe maçı öncesi takımlarına büyük destek veren Bordo-Mavili taraftarlar, özellikle Jose Sosa, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e sevgi gösterilerinde bulundular.
- Spor
- 27.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.