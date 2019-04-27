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’da müthiş coşku

, ’a ayak basar basmaz coşkuyla karşılandı.

İstanbul’da müthiş coşku
Trabzonspor 'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Bordo-Mavili futbolcular özel uçakla İstanbul'a gelirken Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki coşku görülmeye değerdi... maçı öncesi takımlarına büyük destek veren Bordo-Mavili taraftarlar, özellikle Jose Sosa, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e sevgi gösterilerinde bulundular.

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