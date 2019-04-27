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İngiliz basınından flaş iddia: için 13 milyon euro

Sürekli transfer gündeminde yer alan için bu kez de ekibi Wolverhampton’ın 13 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi. , “Resmi teklif yakın” dedi.

Wolves’tan 13 milyon euro
2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans sonrasında transferin gözdesi haline gelen Domagoj Vida için yeni bir iddia ortaya atıldı.

ÇOK İSTEKLİLER
İngiltere'nin en önemli yayın organlarından The Sun, Premier Lig ekibi Wolverhamton Wanderers'ın (Wolves) Hırvat stoper için düğmeye bastığını yazdı. Haberde Wolves'ın bu transferde çok istekli olduğu ve 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da öne sürüldü. , "Resmi teklif yakında yapılacak" ifadesini kullandı.



KARTAL '20' DİYOR
Alınan bilgilere göre yönetimi, Vida'nın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Ekonomik sıkıntı içinde olan Siyah- Beyazlılar, Hırvat stoperden gelecek parayı transferde değerlendirmeyi düşünüyor.



iKi MÜJDE
Sakatlıkları geçen Adriano ve Quaresma dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

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