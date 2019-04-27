Ersun Yanal: Bu taraftara borcumuz var

DERBİ

hafta AytemizAlanyaspor'amağlup olan ancakskordan çok ortayakonan futbol nedeniyletaraftarlarının tepkisinialanmaçına mutlak3 puan için çıkacak.Hafta boyunca takımınahem taktikselhem de mental anlamdadestek vermeye çalışanYanal, dün bir toplantıgerçekleştirdi.tribünler önünde tam bir derbi şöleninin yaşanacağını belirten Yanal, "Taraftar yine yanımızda olacak. Onlara borcumuz var.yenersek sezonu belki kurtaramayız ama en azından güvenlerini kazanırız" dedi.şöyle devam etti: Sadece puan olarak değil prestifjolarak da önemli bir maç. Alanya maçının gerçeği yansıtmadığı, bu takımın kalitesinin olduğunu ispat etmeliyiz. Tüm enerjimiz sahada olmalı.top kayıpları en büyük düşmanımız. Bunun için saha içinde çabuk düşünüp çabuk karar vermeliyiz. Artık duran toptan gol yemiyoruz ama kontralardan da yememeliyiz. Üzerimizde çubuklu olduğunu hiç unutmamalıyız.