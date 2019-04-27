Cimbom, Fener’i yıktı seriyi 1-1’e getirdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 59-48 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı yarı final serisinin üçüncü maçı sarıkırmızılı takımın ev sahipliğinde 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
- Spor
- 27.04.2019
- Gazete
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