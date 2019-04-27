Bugünkü
Takvim

Cimbom, Fener’i yıktı seriyi 1-1’e getirdi

Cimbom, Fener’i yıktı seriyi 1-1’e getirdi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ikinci maçında , deplasmanda Fenerbahçe'yi 59-48 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı yarı final serisinin üçüncü maçı sarıkırmızılı takımın ev sahipliğinde 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCimbom, Fener’i yıktı seriyi 1-1’e getirdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri