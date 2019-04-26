Beşiktaş'ta herkes son 5 maça odaklandı... Ligde arka arkaya 5 galibiyet alarak şampiyonluk şansını hala zorlayan Siyah-Beyazlılar'da moraller üst düzeyde. 5 maçlık galibiyet serisini 10'a çıkarmak isteyen Şenol Güneş ve futbolcular birbirlerine "Son düdüğe kadar devam" sözü verdi.
GÜNEŞ MOTİVE EDİYOR
Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş takımla sık sık toplantı yaparak onları motive etmeye çalışıyor.
ŞANSIMIZ HALA SÜRÜYOR
Güneş'in toplantılarda, "Şampiyonluk şansımız hala var. Başakşehir 2 maçta yenilir biz de 5 maçtan 15 puanla ayrılırsak şampiyon olabiliriz. En azından Devler Ligi'ne gitme şansımız sürüyor" dediği öğrenildi.
LİGİN EN İYİ TAKIMI BİZİZ
Beşiktaşlı oyuncular da kendi aralarında yaptıkları toplantıda, "Ligin en iyi top oynayan ekibiyiz. Biz yeter ki her maçı kazanalım. Sonuçta nasıl bir tablo ortaya çıkar göreceğiz" ifadesini kullandı.
GÜNEŞ MOTİVE EDİYOR
Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş takımla sık sık toplantı yaparak onları motive etmeye çalışıyor.
ŞANSIMIZ HALA SÜRÜYOR
Güneş'in toplantılarda, "Şampiyonluk şansımız hala var. Başakşehir 2 maçta yenilir biz de 5 maçtan 15 puanla ayrılırsak şampiyon olabiliriz. En azından Devler Ligi'ne gitme şansımız sürüyor" dediği öğrenildi.
LİGİN EN İYİ TAKIMI BİZİZ
Beşiktaşlı oyuncular da kendi aralarında yaptıkları toplantıda, "Ligin en iyi top oynayan ekibiyiz. Biz yeter ki her maçı kazanalım. Sonuçta nasıl bir tablo ortaya çıkar göreceğiz" ifadesini kullandı.
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