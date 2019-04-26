Önce Adem bitirilecek

Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak kongreye az bir süre kala Başkan Fikret Orman'ın başkan seçildikten sonra önce Adem Ljajic'in transferini bitireceği öğrenildi. Orman'ın Sırp futbolcunun 6.5 milyon Euro'luk bonservisini 30 taksitle ödemeyi kabul ettiği ve bunun için gerekenin yapılacağı gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 26.04.2019
- Gazete
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