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kongre sonrası ilk ’in ini bitirecek.

Önce Adem bitirilecek
Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak kongreye az bir süre kala Başkan Fikret Orman'ın başkan seçildikten sonra Ljajic'in ini bitireceği öğrenildi. Orman'ın Sırp futbolcunun 6.5 milyon Euro'luk bonservisini 30 taksitle ödemeyi kabul ettiği ve bunun için gerekenin yapılacağı gelen bilgiler arasında.

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