Hedefi yine kazanmak

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor galibiyete kilitlendi. 1997-98 sezonunda Kadıköy'de kazanılan son maçta forma giyen Ünal Karaman hasreti teknik adam olarak bitirmek istiyor.
SON GOLÜ DE O ATMIŞTI
Ünal Karaman 22 yıl önce oynanan ve 3-1 biten karşılaşmada takımın son golünü de atmıştı. Futbolcularına sık sık Fenerbahçe maçının kolay olmayacağı yönünde uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, İstanbul'dan galibiyetle dönerse büyük hasrete son vermiş bir teknik adam olarak Trabzonspor'un tarihine geçecek. Bordo-Mavili camianın takıma güveni ve galibiyete inancı tam.
Yunus Emre SEL
SON GOLÜ DE O ATMIŞTI
Ünal Karaman 22 yıl önce oynanan ve 3-1 biten karşılaşmada takımın son golünü de atmıştı. Futbolcularına sık sık Fenerbahçe maçının kolay olmayacağı yönünde uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, İstanbul'dan galibiyetle dönerse büyük hasrete son vermiş bir teknik adam olarak Trabzonspor'un tarihine geçecek. Bordo-Mavili camianın takıma güveni ve galibiyete inancı tam.
Yunus Emre SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.