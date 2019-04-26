Bugünkü
Takvim

Hedefi yine kazanmak

Tam 22 yıl önce oynanan maçta forma giyen tecrübeli hoca, hasrete teknik adam olarak son vermek istiyor.

Hedefi yine kazanmak
Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor galibiyete kilitlendi. 1997-98 sezonunda Kadıköy'de kazanılan son maçta forma giyen Ünal Karaman hasreti teknik adam olarak bitirmek istiyor.



SON GOLÜ DE O ATMIŞTI
Ünal Karaman 22 yıl önce oynanan ve 3-1 biten karşılaşmada takımın son golünü de atmıştı. Futbolcularına sık sık Fenerbahçe maçının kolay olmayacağı yönünde uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, İstanbul'dan galibiyetle dönerse büyük hasrete son vermiş bir teknik adam olarak Trabzonspor'un tarihine geçecek. Bordo-Mavili camianın takıma güveni ve galibiyete inancı tam.

Yunus Emre SEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriHedefi yine kazanmak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri