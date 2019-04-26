Hedefi yine kazanmak

maçının hazırlıklarını sürdürengalibiyete kilitlendi.sezonunda'de kazanılan son maçta forma giyenhasreti teknik adam olarak bitirmek istiyor.önce oynanan vebiten karşılaşmada takımın son golünü de atmıştı. Futbolcularına sık sıkmaçının kolay olmayacağı yönünde uyarılarda bulunan tecrübeli hoca,galibiyetle dönerse büyük hasrete son vermiş bir teknik adam olarak'un tarihine geçecek.takımatam.