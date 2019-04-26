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Galatasaray, Yeni Malatya’yı 5’ledi... Kupada 23. kez finale yükseldi

G.Saray, Linnes ve Feghouli ile 2-0’ı bulurken, Aleksic penaltı golüyle Malatya’yı umutlandırdı. 2. yarıda fırtına gibi esen Cimbom, Onyekuru (2) ve Mitroglou ile farklı galibiyeti yakaladı.

5 yıldızlı Aslan
Cimbom fark attı, finale kaldı!.. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 yenen Galatasaray tarihinde 23. kez finale kaldı. Sarı-Kırmızılılar böylece Akhisar'ın rakibi oldu. 5. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Linnes golü attı: 0-1.

​FEGHOULI ÖRÜMCEKLERİ ALDI
39. dakikada ceza yayı üzerinden Feghouli'nin mükemmel vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2. 45+7. dakikada VAR uyarısıyla Malatyaspor penaltı kazandı. Aleksic penaltıdan golü attı ve skor 1-2 oldu.

​GOL PERDESİNİ MİNA KAPATTI
58. dakikada Onyekuru, Farnolle'dan sıyrıldıktan sonra golü attı: 1-3. 74. dakikada Onyekuru kendisinin 2. golünü attı: 1-4. 84. dakikada Mitroglou topu boş ağlara yuvarladı: 1-5. 89'da Mina perdeyi kapattı: 2-5.



ONYEKURU ŞOV YAPTI
Cimbom'un Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru geceye damga vurdu. Linnes'in golünde asist yapan, Feghouli'nin golü öncesi topu kapan Onyekuru, iki kez de ağları sarsıp Malatya'yı yıktı.

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