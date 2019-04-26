Galatasaray, Yeni Malatya’yı 5’ledi... Kupada 23. kez finale yükseldi G.Saray, Linnes ve Feghouli ile 2-0’ı bulurken, Aleksic penaltı golüyle Malatya’yı umutlandırdı. 2. yarıda fırtına gibi esen Cimbom, Onyekuru (2) ve Mitroglou ile farklı galibiyeti yakaladı.

Cimbom fark attı, finale kaldı!.. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 yenen Galatasaray tarihinde 23. kez finale kaldı. Sarı-Kırmızılılar böylece Akhisar'ın rakibi oldu. 5. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Linnes golü attı: 0-1.



​FEGHOULI ÖRÜMCEKLERİ ALDI

39. dakikada ceza yayı üzerinden Feghouli'nin mükemmel vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2. 45+7. dakikada VAR uyarısıyla Malatyaspor penaltı kazandı. Aleksic penaltıdan golü attı ve skor 1-2 oldu.



​GOL PERDESİNİ MİNA KAPATTI

58. dakikada Onyekuru, Farnolle'dan sıyrıldıktan sonra golü attı: 1-3. 74. dakikada Onyekuru kendisinin 2. golünü attı: 1-4. 84. dakikada Mitroglou topu boş ağlara yuvarladı: 1-5. 89'da Mina perdeyi kapattı: 2-5.







ONYEKURU ŞOV YAPTI

Cimbom'un Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru geceye damga vurdu. Linnes'in golünde asist yapan, Feghouli'nin golü öncesi topu kapan Onyekuru, iki kez de ağları sarsıp Malatya'yı yıktı. fark attı, finale kaldı!..yarı finalinde'ın rövanşında'u deplasmandayenentarihindefinale kaldı. Sarı-Kırmızılılar böylece'ın rakibi oldu. 5. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşangolü attı:dakikada ceza yayı üzerinden'nin mükemmel vuruşunda top filelerle buluştu:45+7. dakikadauyarısıylapenaltı kazandı.penaltıdan golü attı ve skoroldu.dakikada'dan sıyrıldıktan sonra golü attı:. 74. dakikadakendisinin 2. golünü attı:84. dakikadatopu boş ağlara yuvarladı:. 89'daperdeyi kapattı:Cimbom'un Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru geceye damga vurdu. Linnes'in golünde asist yapan, Feghouli'nin golü öncesi topu kapan Onyekuru, iki kez de ağları sarsıp Malatya'yı yıktı. TÜM MANŞETLER