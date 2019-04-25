Yeni Malatyaspor - Galatasaray | CANLI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcıları Alpaslan Dedeş ve Mehmet Kısal. Finale yükselecek takım kupa için son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak.

Müsabaka 20.00'de A Spor ve takvim.com.tr'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Henry Onyekuru, Diagne

MAÇTAN NOTLAR

İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Galatasaray, müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak. Müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı kazanırsa tur atlayacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Semih Kaya ile Sinan Gümüş, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

23. FİNALİN PEŞİNDE

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak. Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.

BU SEZONKİ 4. MAÇ

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak. Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maçta karşı karşıya geldi. Ligde Malatya'daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'ndaki maç ise 0-0 sona erdi.