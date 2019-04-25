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Sezon biter Luce gelir! Beşiktaş'ta Lucescu dönemi başlıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 12 Mayıs’taki kongre sonrası Lucescu’yu açıklayacak. Rumen hoca ise şimdiden gelecek sezonun planlarını yapıyor.

Sezon biter Luce gelir
Beşiktaş'ta Lucescu dönemi sezon sonunda başlıyor... Bir süre önce Rumen hoca ile yeni sezon için her konuda anlaşan Başkan Fikret Orman 12 Mayıs'taki kongre sonrasında Lucescu'yu resmen açıklayacak. Tecrübeli hocanın yeni sezonda Tayfur Havutçu ile birlikte Beşiktaş'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

​MUTLULUK VE HEYECAN DUYUYOR
Rumen hocanın 2004 yılında ayrıldığı Beşiktaş'a geri dönecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğu öğrenildi. Lucescu'nun birkaç nokta transferiyle büyük başarılar hedeflediği ortaya çıktı.



PLAN VE PROGRAM HAZIRLIĞINDA
Beşiktaş için şimdiden plan ve program yapmaya başlayan Lucescu'nun istikbal vaat eden oyuncuları belirlediği ve bunları Başkan Fikret Orman'la paylaşacağı gelen bilgiler arasında.

BAZI MENAJERLERLE GÖRÜŞTÜ
Lucescu'nun Romanya dışında oğlu Razvan Lucescu'nun takımı PAOK'tan da bazı oyuncuları belirlediği belirlendi. Bu oyuncuların bazılarının menajeriyle de görüşüldüğü öne sürüldü.

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