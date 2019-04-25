Sezon biter Luce gelir! Beşiktaş'ta Lucescu dönemi başlıyor

dönemi sezon sonunda başlıyor... Bir süre öncehoca ile yeni sezon için her konuda anlaşan'taki kongre sonrasında'yu resmen açıklayacak. Tecrübeli hocanın yeni sezonda Tayfur Havutçu ile birlikte Beşiktaş'ın başına geçmeye hazırlanıyor.hocanın 2004 yılında ayrıldığı Beşiktaş'a geri dönecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğu öğrenildi. Lucescu'nun birkaç nokta transferiyle büyük başarılar hedeflediği ortaya çıktı.için şimdiden plan ve program yapmaya başlayannun istikbal vaat eden oyuncuları belirlediği ve bunları Başkan'la paylaşacağı gelen bilgiler arasında.dışında oğlu'nuntakımı'tan dabazı oyuncuları belirlediğibelirlendi. Buoyuncuların bazılarınınmenajeriyle de görüşüldüğüöne sürüldü.