Savaşarak kazanacağız Karaman, F.Bahçe maçı öncesi takımla toplantı yaptı. Başarılı ohca, “Savaşarak kazanacağız. Tüm takım pres yapmalı, paslaşmalı ve birbirine yarıdmcı olmalı”dedi.

Ünal Karaman Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Karaman, maçın önemine vurgu yaparak, "Topu kaybettiğimiz yerde baskı yapacağız. Bu asla tek kişilik bir durum değil. Tüm takım bu presi yapmalı, paslaşmalı ve diğer arkadaşına yardım etmeli. Kısacası Fenerbahçe karşısında takım olarak savaşmalıyız. Eğer bu maçtan galip ayrılmak istiyorsak bu söylediklerim harfiyen yerine getirilmeli. Yoksa istediğimizi almak zorlaşır" dedi.



KART GÖRMEMELİSİNİZ

KARAMAN antrenman sırasında hırslı olan futbolcuları da uyararak, "Kart görmemeliyiz, kart görürsek eksik kalabiliriz. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hırslı olmanız çok iyi ama sinirlerinizi kontrol etmek zorundasınız. Stres bizim en büyük düşmanımız olur. Sakin kalırsak kazanırız" diye konuştu.