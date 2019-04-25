Penaltısız da ilk sırada!

Cimbom'a geldiği ilk günlerde performansıyla eleştirilen ancak sonrasında ritmini bulan Senegalli yıldız Mbaye Diagne ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı... Yıldız oyuncu 28 golle gol krallığında ilk sırada. Penaltı golleri çıkarıldığında Diagne'nin 17 golü bulunuyor. Penaltılar hariç yapılan sıralamada ilk sırayı Diagne alırken ikinci sırada ise 13 golle Aytemiz Alanyasporlu Cisse yer alıyor. Sıralamada 3. sırada 12 golle bir başka Galatasaraylı Henry Onyekuru var.
- Spor
- 25.04.2019
- Gazete
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