Marcao liste başı La Liga ekiplerinden Sevilla, yıldız oyuncuyu gelecek sezon trnasfer listesinin ilk sırasına yazdı. İspanyol medyası da Sevilla’nın sezon sonunda G.Saray’ın kapısını çalacağını yazdı.

Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Marcao, İspanyollar'ın dev kulübü Sevilla'nın radarında. Daha önce İstanbul'a defalarca Marcao'yu izlemeye gelen Sevilla'nın sezon sonunu beklediği bildirildi. İspanyol kulübünün önümüzdeki sezon için transfer listesinde ilk sıraya Brezilyalı stoperi yazdığı belirtildi. İspanyol medyası da Marcao için Sevilla'nın bir hayli ciddi olduğunu sayfalarına taşıyarak, "Sevilla sezon sonunda Marcao'yu transfer etmek için G.Saray'ın kapısını aşındıracak" yorumunu yaptı.