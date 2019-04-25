Kararını ver artık Samaris Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Samaris için Benfica başkanı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Adı Galatasaray ile anılan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncuyla ilgili başkanı Filipe Vieira açıklamalarda bulundu. Başkan Vieira, "Samaris'e yurt dışından da teklifler olduğunu biliyoruz. Biz ona yeni bir kontrat teklifi yaptık. Artık kararını vermeli çünkü bizim de bir programımız var" diye konuştu.



BAŞKAN RESTİ ÇEKTİ!

Benfica Başkanı sözlerini, "Benfica'yı isteyen oyuncularla devam edeceğiz" diyerek tamamladı.