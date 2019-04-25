Bugünkü
Takvim

Kararını ver artık Samaris

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Samaris için Benfica başkanı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kararını ver artık Samaris
Adı Galatasaray ile anılan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncuyla ilgili başkanı Filipe Vieira açıklamalarda bulundu. Başkan Vieira, "Samaris'e yurt dışından da teklifler olduğunu biliyoruz. Biz ona yeni bir kontrat teklifi yaptık. Artık kararını vermeli çünkü bizim de bir programımız var" diye konuştu.

BAŞKAN RESTİ ÇEKTİ!
Benfica Başkanı sözlerini, "Benfica'yı isteyen oyuncularla devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKararını ver artık Samaris
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri