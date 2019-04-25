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Fenerbahçe'de hedefte Abdullah Avcı’nın dışında Visca ve Emre de var

Kötü gidişin sürmesi halinde Ersun Yanal’ın yerine Avcı’yı getirmeyi planlayan yönetim transferde de rotasını Başakşehir’e çevirecek... Visca'yı gözüne kestiren Fener, eski yıldızı Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük yapmak istiyor...

Fener’e süper 3'lü
Bu sezon yaşanan büyük başarısızılığın izlerini yeni sezonda silmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de rota Başakşehir'e çevrilmiş durumda... Sarı-Lacivertliler, ligde son 5 haftaya zirvede giren Başakşehir'in en önemli 3 ismini gözüne kestirdi. Kötü gidişin devam etmesi halinde Ersun Yanal'la yolarını ayırıp teknik adamlık koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirmeyi düşünen Fenerbahçe'nin hedefinde Edin Visca ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

SON YILLARDA SÜREKLİ GÜNDEMDE
Sarı-lacivertli yönetim Başakşehir'in ve belki de ligin en flaş ismi olan Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor. Müthiş bir performans ortaya koyan Boşnak yıldız son iki sezon başında da transfer gündemine gelmiş ancak sonuç alınamamıştı. Fenerbahçe, Edin Visca'nın dışında eski futbolcusu Emre Belözoğlu konusunda da planlar yapıyor.



FUTBOLU BIRAKMA HAZIRLIĞINDA
Alınan bilgilere göre yönetim, jubile hazırlığında olan Emre'yi sportif direktör olarak göreve getirmek istiyor. Milli futbolcu da daha önce yaptığı açıklamalarda, kariyerine Fenerbahçe'de yeni bir görevle devam etmeyi düşündüğünü ifade etmişti. F.Bahçe kısa sürede resmi girişimlere başlayacak.

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