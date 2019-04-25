Fenerbahçe'de hedefte Abdullah Avcı’nın dışında Visca ve Emre de var

sezon yaşanan büyük başarısızılığın izlerini yeni sezonda silmek için kolları sıvayan'de rota'e çevrilmiş durumda... Sarı-Lacivertliler, ligde sonzirvede giren'in en önemligözüne kestirdi. Kötü gidişin devam etmesi halinde'la yolarını ayırıp teknik adamlık koltuğuna'yı getirmeyi düşünen'nin hedefinde'nun da olduğu öğrenildi.yönetim'in ve belki de ligin en flaş ismi olan'yı kadrosuna katmak istiyor. Müthiş bir performans ortaya koyanyıldız son iki sezon başında da transfer gündemine gelmiş ancak sonuç alınamamıştı.'nın dışında eski futbolcusukonusunda da planlar yapıyor.bilgilere göre yönetim, jubile hazırlığında olan'yi sportif direktör olarak göreve getirmek istiyor. Milli futbolcu da daha önce yaptığı açıklamalarda, kariyerine'de yeni bir görevle devam etmeyi düşündüğünü ifade etmişti. F.Bahçe kısa sürede resmi girişimlere başlayacak.