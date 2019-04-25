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Cimbom final aşkına

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında evinde 0-0 berabere kaldığı Yeni Malatya’ya konuk olacak... 20.00’deki kritik maçı A Spor yayınlayacak.

Cimbom final aşkına
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı bugün belli oluyor... Yarı final rövanşında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç 0-0 berabere bitmişti.

FİNAL AKHİSARSPOR'LA
İki takım arasındaki eşleşmenin tur atlayanı kupa finalinde Akhisarspor'un rakibi olacak. Galatasaray'da bugünkü maçta sakatlığı süren Semih ve Sinan yok. Malatya'da ise Mustafa Akbaş cezalı.

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