Cimbom final aşkına

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı bugün belli oluyor... Yarı final rövanşında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç 0-0 berabere bitmişti.
FİNAL AKHİSARSPOR'LA
İki takım arasındaki eşleşmenin tur atlayanı kupa finalinde Akhisarspor'un rakibi olacak. Galatasaray'da bugünkü maçta sakatlığı süren Semih ve Sinan yok. Malatya'da ise Mustafa Akbaş cezalı.
FİNAL AKHİSARSPOR'LA
İki takım arasındaki eşleşmenin tur atlayanı kupa finalinde Akhisarspor'un rakibi olacak. Galatasaray'da bugünkü maçta sakatlığı süren Semih ve Sinan yok. Malatya'da ise Mustafa Akbaş cezalı.
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