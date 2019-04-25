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Anadolu Efes’in yüzü güldü

Lacivert-Beyazlılar, Barça’yı deplasmanda 102 sayı atarak mağlup etti. Çeyrek final serisinde durumu 2-1’e getirdi...

Anadolu Efes’in yüzü güldü
Anadolu Efes'ten muhteşem zafer... Lacivert-Beyazlılar, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi 3. maçında deplasmanda Barcelona'yı 102-68 mağlup etti. Temsilcimiz ilk çeyreği 26-20, devreyi ise 52-39 önde kapattı. 3. çeyrekte harika bir oyun ortaya koyan ve 25-1'lik bir seri yakalayan Efes, son 10 dakikaya 84-57 üstün girdi. Lacivert-Beyazlılar maçı da 34 sayı farkla kazandı. Seride durumu 2-1'e getiren Efes, yarın Barça ile deplasmanda 4. maça çıkacak. Temsilcimiz maçı kazanırsa, Final Four'a kalacak. Efes maçı kaybederse serideki 5. ve son maç İstanbul'da.

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