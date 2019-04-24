Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de Lucas Zelarayan sesleri yükseliyor... Meksika basını, sezon sonunda Tigres ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli orta alan oyuncusu için Sarı- Lacivertliler'in devrede olduğunu yazdı. Bu sezon Tigres formasıyla 19 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Zalareyan yüksek tekniği ile dikkat çekiyor. Her iki kanatta da görev yapabilen Arjantinli futbolcu daha önce ülkesinde Belgrano takımında görev yapmıştı.
- Spor
- 24.04.2019
- Gazete
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