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Zelarayan sesleri

Meksika basını, Sarı-Lacivertliler’in Tigres’te oynayan Zelarayan’ın menajeriyle görüştüğünü yazdı.

Zelarayan sesleri
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de Lucas Zelarayan sesleri yükseliyor... Meksika basını, sezon sonunda Tigres ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli orta alan oyuncusu için Sarı- Lacivertliler'in devrede olduğunu yazdı. Bu sezon Tigres formasıyla 19 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Zalareyan yüksek tekniği ile dikkat çekiyor. Her iki kanatta da görev yapabilen Arjantinli futbolcu daha önce ülkesinde Belgrano takımında görev yapmıştı.

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