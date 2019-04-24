Terim çocuklar gibi

Florya'da büyük coşku... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çocuklara özel sürpriz bir etkinlik düzenlendi. G.Saray Futbol Akademisi'nin 8 ve 9 yaş altı takımlarının oyuncuları, tesisin duvarlarına resim yaptı. Çocuklar, daha sonra Fatih Terim ve A takım oyuncularıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Terim de çocuklarla tesisin duvarlarına resim yaptı.
- Spor
- 24.04.2019
- Gazete
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