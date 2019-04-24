Terim çocuklar gibi G.Saray’da Fatih Terim ve oyuncular, çocuklarla birlikte Florya’da resim yaptı.

Florya'da büyük coşku... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çocuklara özel sürpriz bir etkinlik düzenlendi. G.Saray Futbol Akademisi'nin 8 ve 9 yaş altı takımlarının oyuncuları, tesisin duvarlarına resim yaptı. Çocuklar, daha sonra Fatih Terim ve A takım oyuncularıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Terim de çocuklarla tesisin duvarlarına resim yaptı.