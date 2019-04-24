Ryan Babel’de Ada tehlikesi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için büyük uğraş verdiği Ryan Babel'in talipleri artıyor...
2 YILLIK TEKLİF YAPTILAR
İngiliz basını, devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Hollandalı yıldızla 6 aylık sözleşme imzayayan Fulham'ın yeni bir teklif yaptığını yazdı. Haberde, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham'ın 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı. Ayrıca Championship'te lider durumda bulunan Norwich City'nin de Ryan Babel'i transfer etmek istediği belirtildi. Ancak Hollandalı futbolcunun tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.
2 YILLIK TEKLİF YAPTILAR
İngiliz basını, devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Hollandalı yıldızla 6 aylık sözleşme imzayayan Fulham'ın yeni bir teklif yaptığını yazdı. Haberde, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham'ın 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı. Ayrıca Championship'te lider durumda bulunan Norwich City'nin de Ryan Babel'i transfer etmek istediği belirtildi. Ancak Hollandalı futbolcunun tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.
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