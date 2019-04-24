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Hakem adalet dağıtsın

“Hakemin maçı nasıl yöneteceği çok önemli. Tek isteğim oyuna dhail olmasın. Adaleti dağıtsın, gördüğünü çalsın, sonuca tesir etmesin, skosra hada belli olsun”

Hakem adalet dağıtsın
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a konuştu. Bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar yapan Ağaoğlu, "Fenerbahçe çok ciddi bir rakip ve kazanmak zorundayız. Hakemin maçı nasıl yöneteceği de çok önemli. Tek isteğim oyuna dahil olmasın. Adaleti dağıtsın, gördüğünü çalsın, sonuca tesir etmesin" diye konuştu. Başkan Ağaoğlu, takımın genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e de teklifler olduğunu söyledi.

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