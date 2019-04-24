G.Saray'da Kostas Mitroglou'nun günleri artık sayılı... Devre arasında Fransız Ligi ekiplerinden Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan 31 yaşındaki golcünün sezon sonunda takımdan gönderileceği bildirildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Fransız kulübü yetkilileriyle sezon sonu masaya oturacağı ve bu konuda anlaşacağı belirtildi.
OYNAYAMADIĞI İÇİN MUTSUZ
Kostas Mitroglou'nun da sürekli kenarda oturduğu ve Diagne'den dolayı şans bulamadığı için G.Saray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Mitroglou birkaç haftadır oynamadığı için çok mutsuz.
ÜLKESİNE DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA
Fransız medyası Yunan golcüyle ilgili olarak transfer iddiasında bulundu. Gazateler, Mitroglou'nun sezon sonunda Marsilya'ya döneceğini yazdı. Ayrıca tecrübeli oyuncunun Olympiakos ile görüştüğü iddia edildi.
LİG VE KUPADA 7 MAÇ OYNADI
Cimbom'un yıldız golcüsü Kostas Mitroglou bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maçta forma giydi... Yunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
OYNAYAMADIĞI İÇİN MUTSUZ
Kostas Mitroglou'nun da sürekli kenarda oturduğu ve Diagne'den dolayı şans bulamadığı için G.Saray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Mitroglou birkaç haftadır oynamadığı için çok mutsuz.
ÜLKESİNE DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA
Fransız medyası Yunan golcüyle ilgili olarak transfer iddiasında bulundu. Gazateler, Mitroglou'nun sezon sonunda Marsilya'ya döneceğini yazdı. Ayrıca tecrübeli oyuncunun Olympiakos ile görüştüğü iddia edildi.
LİG VE KUPADA 7 MAÇ OYNADI
Cimbom'un yıldız golcüsü Kostas Mitroglou bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maçta forma giydi... Yunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
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