Ligde bitime 5 hafta kala düşme tehlikesinden kurtulamayan Fenerbahçe'de birkez daha operasyon kapıya dayandı... Sezon ortasında Ersun Yanal'ı göreve getirip 1.5 yıllık sözleşme imzalayan yönetim, tecrübeli hocayla yeni sezonun planlamasını da yapıyordu. Ancak alınan kötü sonuçların ardından Yanal ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.
BİRÇOK YÖNETİCİ İSTEMİYOR
Birçok yöneticinin Yanal'la yola devam etmeme konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Eğer kalan 5 haftada kötü gidiş devam edeserse operasyonun kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Bu durumda rota Abdullah Avcı'ya dönecek.
SEZON BAŞI DA DÜŞÜNMÜŞTÜ
Başkan Ali Koç'un, Yanal'la yolların ayrılması halinde ilk teklifi Avcı'ya yapacağı belirtiliyor. Koç büyük bir hayranlık duyduğu tecrümeli hocayı sezon başında da göreve getirmeyi düşünmüştü
AYRILIK KARARI ALACAK!
2014 yılından bu yana Başakşehir'i çalıştıran Avcı'nın şampiyonluğun kaçması halinde kesin olarak ayrılık kararı alacağı belirtiliyor. Avrupa'dan önemli kulüpler de Avcı'yla yakından ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ DE ONDA
Sezon sonunda Şenol Güneş'le yollarını ayıracak olan Beşiktaş da Abdullah Avcı ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli hocanın nasıl bir karar vereceği merak konusu.
BİRÇOK YÖNETİCİ İSTEMİYOR
Birçok yöneticinin Yanal'la yola devam etmeme konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Eğer kalan 5 haftada kötü gidiş devam edeserse operasyonun kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Bu durumda rota Abdullah Avcı'ya dönecek.
SEZON BAŞI DA DÜŞÜNMÜŞTÜ
Başkan Ali Koç'un, Yanal'la yolların ayrılması halinde ilk teklifi Avcı'ya yapacağı belirtiliyor. Koç büyük bir hayranlık duyduğu tecrümeli hocayı sezon başında da göreve getirmeyi düşünmüştü
AYRILIK KARARI ALACAK!
2014 yılından bu yana Başakşehir'i çalıştıran Avcı'nın şampiyonluğun kaçması halinde kesin olarak ayrılık kararı alacağı belirtiliyor. Avrupa'dan önemli kulüpler de Avcı'yla yakından ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ DE ONDA
Sezon sonunda Şenol Güneş'le yollarını ayıracak olan Beşiktaş da Abdullah Avcı ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli hocanın nasıl bir karar vereceği merak konusu.
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