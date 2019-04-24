Bugünkü
Takvim

’de ilk aday

yönetimi eğer kalan 5 haftada da kötü tablo devam ederse ’la da devam etmeyecek. Başkan bu durumda ilk teklifini ’ya yapmayı düşüünyor

Fener’de ilk aday Avcı
Ligde bitime 5 hafta kala düşme tehlikesinden kurtulamayan Fenerbahçe'de birkez daha operasyon kapıya dayandı... Sezon ortasında Ersun Yanal'ı göreve getirip 1.5 yıllık sözleşme imzalayan yönetim, tecrübeli hocayla un planlamasını da yapıyordu. Ancak alınan kötü sonuçların ardından Yanal ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.



BİRÇOK YÖNETİCİ İSTEMİYOR
Birçok yöneticinin Yanal'la yola devam etmeme konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Eğer kalan 5 haftada kötü gidiş devam edeserse operasyonun kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Bu durumda rota Abdullah Avcı'ya dönecek.

​SEZON BAŞI DA DÜŞÜNMÜŞTÜ
Başkan 'un, Yanal'la yolların ayrılması halinde ilk teklifi Avcı'ya yapacağı belirtiliyor. Koç büyük bir hayranlık duyduğu tecrümeli hocayı sezon başında da göreve getirmeyi düşünmüştü

​AYRILIK KARARI ALACAK!
2014 yılından bu yana Başakşehir'i çalıştıran Avcı'nın şampiyonluğun kaçması halinde kesin olarak ayrılık kararı alacağı belirtiliyor. Avrupa'dan önemli kulüpler de Avcı'yla yakından ilgileniyor.



BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ DE ONDA
Sezon sonunda 'le yollarını ayıracak olan da ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli hocanın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe’de ilk aday Abdullah Avcı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri