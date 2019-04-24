Sarı-lacivertliler, Zalgiris’i deplasmanda mağlup etti Zalgiris’i deviren Fenerbahçe çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti. Tur için avantaj elde etti...

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi 3. maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 66-57 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 3 galibiyet alan tarafın tur atlayacağı seride durumu 2-1'e getirerek Final Four'a kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Zalgiris karşısında ilk yarıyı 19-15 devreyi ise 34-31 geride kapatan Fenerbahçe, 3. çeyrekte geiri döndü ve ipleri eline aldı.



4'ÜNCÜ MAÇ YARIN

Son 10 dakikaya 49-46 önde giren Sarı-Lacivertliler sahadan da 9 sayı farkla galip ayrıldı. Eşleşmede 4. maç yarın Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Final Four'a kalacak. Temsilcimiz bu maçı kaybederse 5. ve son maç İstanbul'da.