Sarı-lacivertliler, Zalgiris’i deplasmanda mağlup etti

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi 3. maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 66-57 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 3 galibiyet alan tarafın tur atlayacağı seride durumu 2-1'e getirerek Final Four'a kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Zalgiris karşısında ilk yarıyı 19-15 devreyi ise 34-31 geride kapatan Fenerbahçe, 3. çeyrekte geiri döndü ve ipleri eline aldı.
4'ÜNCÜ MAÇ YARIN
Son 10 dakikaya 49-46 önde giren Sarı-Lacivertliler sahadan da 9 sayı farkla galip ayrıldı. Eşleşmede 4. maç yarın Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Final Four'a kalacak. Temsilcimiz bu maçı kaybederse 5. ve son maç İstanbul'da.
4'ÜNCÜ MAÇ YARIN
Son 10 dakikaya 49-46 önde giren Sarı-Lacivertliler sahadan da 9 sayı farkla galip ayrıldı. Eşleşmede 4. maç yarın Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Final Four'a kalacak. Temsilcimiz bu maçı kaybederse 5. ve son maç İstanbul'da.
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