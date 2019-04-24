Bugünkü
Takvim

Sarı-lacivertliler, Zalgiris’i deplasmanda mağlup etti

Zalgiris’i deviren Fenerbahçe çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti. Tur için avantaj elde etti...

Fener yolu yarıladı
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi 3. maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 66-57 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 3 galibiyet alan tarafın tur atlayacağı seride durumu 2-1'e getirerek Final Four'a kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Zalgiris karşısında ilk yarıyı 19-15 devreyi ise 34-31 geride kapatan Fenerbahçe, 3. çeyrekte geiri döndü ve ipleri eline aldı.

4'ÜNCÜ MAÇ YARIN
Son 10 dakikaya 49-46 önde giren Sarı-Lacivertliler sahadan da 9 sayı farkla galip ayrıldı. Eşleşmede 4. maç yarın Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Final Four'a kalacak. Temsilcimiz bu maçı kaybederse 5. ve son maç İstanbul'da.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSarı-lacivertliler, Zalgiris’i deplasmanda mağlup etti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri