Fener, Arkas’ı devirdi seriyi 2-0’a getirdi

Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, İzmir temsilcisi Arkas Spor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu skorla seride 2-0 üstünlük kurdu. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 28 Nisan Pazar günü Arkas Spor'un ev sahipliğinde oynanacak. F.Bahçe bu maçı kazanırma mutlu sona ulaşacak.