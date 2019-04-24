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Fener, Arkas’ı devirdi seriyi 2-0’a getirdi

Fener, Arkas’ı devirdi seriyi 2-0’a getirdi
Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, İzmir temsilcisi Arkas Spor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu skorla seride 2-0 üstünlük kurdu. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 28 Nisan Pazar günü Arkas Spor'un ev sahipliğinde oynanacak. F.Bahçe bu maçı kazanırma mutlu sona ulaşacak.

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