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Burak daha fazla pişman etsin

Fikret Orman Burak’ın daha erken gelmemesinin pişmanlığını yaşdaıklarını söyleyerek, “Burak gol atarak bizi daha fazla pişman etsin”dedi.

Burak daha fazla pişman etsin
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Burak Yılmaz'ın takımda çok iyi işler yaptığını söyledi. Orman, "Burak çok iyi bir Beşiktaşlı. Bize ligin ikinci yarısında çok faydalı oldu. Şu anda daha erken gelmemesinin pişmanlığını yaşıyoruz. İnşallah o golleri attıkça biz daha pişman oluruz" dedi.

HOCA NETLEŞMEDİ
Orman yeni hocanın henüz netleşmediğini söyleyerek, "Beşiktaş'ın 12 Mayıs'ta kongresi var. Kimse bizden bu tarihten önce birşey beklemesin. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yönetim kendi hocasını kendi seçer" dedi.

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