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Aslan’da 1 numara Gökhan!

Yedek kaleci arayan Cimbom, Gökhan Akkan’a kanca att

Aslan’da 1 numara Gökhan!
Muslera'yı yedekleyecek yerli kaleci arayışlarından bir türlü sonuç alamayan Galatasaray'da gözler Rizesporlu Gökhan Akkan'a çevrildi... Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki file bekçisinin 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gökhan'la Beşiktaş ve Başakşehir'in de yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

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