Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Kadıköy’den 3 puanla döneceklerini söyledi

Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçına özel hazırlanıyor. Bordo- Mavililer'in hocası, "karşı deplasmanda 22 yıldır kazanamıyoruz. Bu kez başaracağız" dedi.oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bu olmazsa olmaz... Ön planda baskı yaparak sonuca gideceğiz.geriden topla çıkamıyor" diye konuştu.Fırtınası,önderliğinde bu sezon iyi bir grafik yakaladı. Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile 29. hafta baz alındığında son 8 sezondaki en iyi puanını topladı (52).