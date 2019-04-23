Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Kadıköy’den 3 puanla döneceklerini söyledi

Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçına özel hazırlanıyor. Bordo- Mavililer'in hocası, "F.Bahçe'ye karşı deplasmanda 22 yıldır kazanamıyoruz. Bu kez başaracağız" dedi.
OLMAZSA OLMAZIMIZ SAKİNLİK
Karaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Kazanmak için öncelikle sakin kalmalıyız. Bu olmazsa olmaz... Ön planda baskı yaparak sonuca gideceğiz. F.Bahçe geriden topla çıkamıyor" diye konuştu.
SON 8 SEZONUN EN İYİSİ
Karadeniz Fırtınası, Ünal Karaman önderliğinde bu sezon iyi bir grafik yakaladı. Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile 29. hafta baz alındığında son 8 sezondaki en iyi puanını topladı (52).
OLMAZSA OLMAZIMIZ SAKİNLİK
Karaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Kazanmak için öncelikle sakin kalmalıyız. Bu olmazsa olmaz... Ön planda baskı yaparak sonuca gideceğiz. F.Bahçe geriden topla çıkamıyor" diye konuştu.
SON 8 SEZONUN EN İYİSİ
Karadeniz Fırtınası, Ünal Karaman önderliğinde bu sezon iyi bir grafik yakaladı. Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile 29. hafta baz alındığında son 8 sezondaki en iyi puanını topladı (52).
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