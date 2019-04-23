Sivasspor kabusu sona erdi

Beşiktaş'ın Sivasspor şansızlığı bitti. Siyah-Beyazlı takım geçtiğimiz sezon Sivasspor'la deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Kartal ligin 2. yarısındaki maçtan ise 5-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
İLK YARIDA YENİLDİLER
Beşiktaş ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli bir darbe almıştı. Beşiktaş dün Sivasspor'u mağlup ederek Başakşehir'e ve Galatasaray'la olan yarışı sürdürmeye devam etti.
İLK YARIDA YENİLDİLER
Beşiktaş ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli bir darbe almıştı. Beşiktaş dün Sivasspor'u mağlup ederek Başakşehir'e ve Galatasaray'la olan yarışı sürdürmeye devam etti.
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