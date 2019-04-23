Sivasspor kabusu sona erdi Son 2 sezonda Sivas’a karşı 2 yenilgi alan Beşiktaş dün galip gelerek şanssızlık zincirini kırdı...

Beşiktaş'ın Sivasspor şansızlığı bitti. Siyah-Beyazlı takım geçtiğimiz sezon Sivasspor'la deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Kartal ligin 2. yarısındaki maçtan ise 5-1'lik skorla galip ayrılmıştı.



İLK YARIDA YENİLDİLER

Beşiktaş ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli bir darbe almıştı. Beşiktaş dün Sivasspor'u mağlup ederek Başakşehir'e ve Galatasaray'la olan yarışı sürdürmeye devam etti.