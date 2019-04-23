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Sivasspor kabusu sona erdi

Son 2 sezonda Sivas’a karşı 2 yenilgi alan Beşiktaş dün galip gelerek şanssızlık zincirini kırdı...

Sivasspor kabusu sona erdi
Beşiktaş'ın Sivasspor şansızlığı bitti. Siyah-Beyazlı takım geçtiğimiz sezon Sivasspor'la deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Kartal ligin 2. yarısındaki maçtan ise 5-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

İLK YARIDA YENİLDİLER
Beşiktaş ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli bir darbe almıştı. Beşiktaş dün Sivasspor'u mağlup ederek Başakşehir'e ve Galatasaray'la olan yarışı sürdürmeye devam etti.

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