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Romanya’dan Tandia iddiası

Romanya medyasına göre Fırtına, Sepsi takımında forma giyen Malili Tandia’nın peşinde.

Romanya’dan Tandia iddiası
Trabzonspor için Romanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Bordo-Mavililer'in Sepsi takımında forma giyen 25 yaşındaki Malili İbrahima Tandia'yı istediği ve izlediğini duyurdu. Tandia, iki kanatta da görev yapabiliyor.

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