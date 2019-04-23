Romanya’dan Tandia iddiası Romanya medyasına göre Fırtına, Sepsi takımında forma giyen Malili Tandia’nın peşinde.

Trabzonspor için Romanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Bordo-Mavililer'in Sepsi takımında forma giyen 25 yaşındaki Malili İbrahima Tandia'yı istediği ve izlediğini duyurdu. Tandia, iki kanatta da görev yapabiliyor.