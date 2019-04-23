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Güneş&Medel gerginliği

Agresif bir gününde olan Medel’i Şenol Güneş yanına çağırdı. Şilili oyuncu direkt soyunma odasına gidince Güneş 2. yarıya Necip’le başladı.

Güneş&Medel gerginliği
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarıdaki agresifliği ile dikkat çeken Gary Medel'i devrenin sonunda yanına çağırdı ama tecrübeli futbolcu hocasının yanına gitmedi ve sinirli hareketler yaparak soyunma odasının yolunu tuttu. Teknik patron Şenol Güneş de sarı kartı bulunan ve cezalı duruma düşen Şilili futbolcuya sinirlendi ve kendisini devre arasında oyundan alarak yerine Necip Uysal'ı sahaya sürdü.

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