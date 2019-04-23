Golde Tolgahan’ı tuzağa düşürdüm

Sivasspor'u avlayan Burak Yılmaz maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Kral, "Şenol hoca Ljajic ile beni yazıyor frikiklerde. Mesafe uzaktı, Adem'e ben vurayım, uzak dedim. Tolgahan'a baktım, yakın köşeye vuracağımı sandı ve yakın köşeye 2 kişiyi koydu. Ben de görmediği için uzak köşeye vurdum. Tuzağa düştü diyelim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Ufak bir ışık varsa bu ışığın peşinden hepimiz gidiyoruz. Galip gelip lidere yaklaşmak istiyorduk" diye konuştu.
SONUNA KADAR SAVAŞTIK
Maçın genelinde üstün oynadıklarını söyleyen Gökhan Gönül, "Sonuna kadar savaştık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Kalan 5 maçı da kazanmak istiyoruz" ifadesini de kullandı.
SONUNA KADAR SAVAŞTIK
Maçın genelinde üstün oynadıklarını söyleyen Gökhan Gönül, "Sonuna kadar savaştık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Kalan 5 maçı da kazanmak istiyoruz" ifadesini de kullandı.
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