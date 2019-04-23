Golde Tolgahan’ı tuzağa düşürdüm

avlayanmaçtan sonra açıklamalarda bulundu. Kral, "Şenol hocaile beni yazıyor frikiklerde. Mesafe uzaktı,ben vurayım, uzak dedim.baktım, yakın köşeye vuracağımı sandı ve yakın köşeye 2 kişiyi koydu. Ben de görmediği için uzak köşeye vurdum. Tuzağa düştü diyelim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Galip gelip lidere yaklaşmak istiyorduk" diye konuştu.genelinde üstün oynadıklarını söyleyendedi. Tecrübeli oyuncu,ifadesini de kullandı.