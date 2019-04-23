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Fener kongreye gidiyor

Başkanı ’un Mayıs ayında kongre kararı alacağı öğrenildi... Başkan Koç, genel kurulda yeni yönetimini kongreye onaylatacak. Yönetimde önemldi eğişikliklerin olması bekleniyor

Fener kongreye gidiyor
Kötü geçen sezonun ardından alınan Aytemiz Alanya yenilgisi ve inanılmaz kötü futbol Başkan Ali Koç'a da bir takım adımlar atmaya yöneltti. Başkan Ali Koç'un bir süredir düşündüğü genel kurulu uygulamaya sokma kararı alacağı bildirildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Başkan Koç, Mayıs ayında seçime gidecek ve yeni yönetimini kongre üyelerine oylatacak. Yönetimde önemli değişikliklerin olacağı ancak Başkan Ali Koç'un sportif direktör Comolli ile önümüzdeki sezon da çalışacağı öğrenildi.

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