F.Bahçe Süper Lig’in 3 yıldızına kanca att Bu sezon transferde karavana atan Fenerbahçe, Süper Lig’de katelisini ispatlamış olan Vedat Muriqi, Nazım Sangare ve Emre Kılınç için düğmeye bastı.

Önümüzdeki sezon kadrosunda çok ciddi bir revizyona gidecek olan Fenerbahçe sadece yurt dışından değil Süper Lig'de de kalitesini ispat etmiş isimlerini kadrosuna katarak göreceli olarak daha garantili bir yol izleyecek. Rizasporlu Vedat Muriqi listenin ilk sırasında yer alıyor. Antalya'nın sağ beki Nazım Sangare ve Sivas'ın orta sahadaki kozu Emre Kılınç da listede. 3'ünün de sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Bu da önemli bir avantaj olacak.



