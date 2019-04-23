Bugünkü
Takvim

F.Bahçe Süper Lig’in 3 yıldızına kanca att

Bu sezon transferde karavana atan Fenerbahçe, Süper Lig’de katelisini ispatlamış olan Vedat Muriqi, Nazım Sangare ve Emre Kılınç için düğmeye bastı.

3’ü 1 arada
Önümüzdeki sezon kadrosunda çok ciddi bir revizyona gidecek olan Fenerbahçe sadece yurt dışından değil Süper Lig'de de kalitesini ispat etmiş isimlerini kadrosuna katarak göreceli olarak daha garantili bir yol izleyecek. Rizasporlu Vedat Muriqi listenin ilk sırasında yer alıyor. Antalya'nın sağ beki Nazım Sangare ve Sivas'ın orta sahadaki kozu Emre Kılınç da listede. 3'ünün de sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Bu da önemli bir avantaj olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriF.Bahçe Süper Lig’in 3 yıldızına kanca att
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri