Fatih Terim Başakşehir’in puan kaybı sonrası takımla toplantı yaptı: 5’te 5 yapalım şampiyon olalım

'den takıma terapi...Teknik Direktörü,'inile berabere kalmasından sonra puan farkının'e inmesi üzerine takımla bir toplantı yaptı. Futbolcularına artık hata yapma lükslerinin kalmadığını söyleyen, "5'te 5 yapalım şampiyon olalım. Elimize geçen bu şansı tepmeyelim" dedi.aralarındaki puan farkının3'e indiğini hatırlatan"Canınızı dişinize takarakoynayın ve camiayaşampiyonluğu hediyeedin. 5 haftada her şeyiniziortaya koymalısınız"diye konuştu.futbolcularından 5 maça odaklanmalarını isteyerek, "Önce bizi zorlu bir Konyaspor maçı bekliyor. Bundan sonra her maçı tek tek değerlendirmemiz gerekir" ifadesini kullandı.hoca tüm oyuncularına, "Size olan güvenim tam" dedi.