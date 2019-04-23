Fatih Terim Başakşehir’in puan kaybı sonrası takımla toplantı yaptı: 5’te 5 yapalım şampiyon olalım

Fatih Terim'den takıma terapi... G.Saray Teknik Direktörü, Başakşehir'in Ç.Rize ile berabere kalmasından sonra puan farkının 3'e inmesi üzerine takımla bir toplantı yaptı. Futbolcularına artık hata yapma lükslerinin kalmadığını söyleyen Terim, "5'te 5 yapalım şampiyon olalım. Elimize geçen bu şansı tepmeyelim" dedi.
HER ŞEYİNİZİ ORTAYA KOYUN
Başakşehir'le aralarındaki puan farkının 3'e indiğini hatırlatan Fatih Terim, "Canınızı dişinize takarak oynayın ve camiaya şampiyonluğu hediye edin. 5 haftada her şeyinizi ortaya koymalısınız" diye konuştu.
ÖNCE KONYA'YA ODAKLANANIN
Terim futbolcularından 5 maça odaklanmalarını isteyerek, "Önce bizi zorlu bir Konyaspor maçı bekliyor. Bundan sonra her maçı tek tek değerlendirmemiz gerekir" ifadesini kullandı.
GÜVENİM TAM
Tecrübeli hoca tüm oyuncularına, "Size olan güvenim tam" dedi.
HER ŞEYİNİZİ ORTAYA KOYUN
Başakşehir'le aralarındaki puan farkının 3'e indiğini hatırlatan Fatih Terim, "Canınızı dişinize takarak oynayın ve camiaya şampiyonluğu hediye edin. 5 haftada her şeyinizi ortaya koymalısınız" diye konuştu.
ÖNCE KONYA'YA ODAKLANANIN
Terim futbolcularından 5 maça odaklanmalarını isteyerek, "Önce bizi zorlu bir Konyaspor maçı bekliyor. Bundan sonra her maçı tek tek değerlendirmemiz gerekir" ifadesini kullandı.
GÜVENİM TAM
Tecrübeli hoca tüm oyuncularına, "Size olan güvenim tam" dedi.
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