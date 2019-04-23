Bursa taraftarından Uganda’ya su kuyusu

BURSASPOR taraftarları Uganda'da su kuyusu açtırdı... Yeşil-Beyazlı taraftarlar 'Afrika'ya bir damla su olmaya var mısınız' sloganıyla alkışlanacak bir projeye imza attı. Bölgedeki derneklerle iletişime geçen taraftarlar gerekli paranın toplanmasının ardından Uganda'nın Kayunga şehri Mirembe Köyü'ne su kuyusu açtırdı.
- Spor
- 23.04.2019
- Gazete
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