Bugünkü
Takvim

Babel’de sorun imza parası

Babel’de sorun imza parası
G.Saray yeni sezonda Babel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fulham'ın ligden düşmesinin kesinleşmesi üzerine Hollandalı boşta kaldı. G.Saray bonservis ücreti ödemeden bu oyuncuyu renklerine katmaya hazırlanıyor. Ancak Babel'in imza parası istemesi bu transferin gerçekleşmesinde pürüz olarak gösteriliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBabel’de sorun imza parası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri