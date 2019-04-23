Babel’de sorun imza parası

G.Saray yeni sezonda Babel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fulham'ın ligden düşmesinin kesinleşmesi üzerine Hollandalı boşta kaldı. G.Saray bonservis ücreti ödemeden bu oyuncuyu renklerine katmaya hazırlanıyor. Ancak Babel'in imza parası istemesi bu transferin gerçekleşmesinde pürüz olarak gösteriliyor.