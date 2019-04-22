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Nwakaeme ve Rodallega atıyor! Fırtına rakiplerini parçalıyor

İki yıldız, ’un 52 golünün 23’üne imza atarak gollerin yüzde 44’ünü kaydetti...Ligde 13 golü olan Rodallega ve 10 gol atan Nwakaeme, 'nı zirveye taşıdı.

Bitirim ikili
Bitirim ikili iş başında. 'de 29 haftada 52 gol atan Trabzonspor'da Rodallega 13, Nwakaeme de 10 olmak üzere toplam 23 golle gollerin yüzde 44'üne imza attı. Ligde 52 puanı bulunan Karadeniz Fırtınası, iki oyuncunun gol attığı maçlarda 37 puan elde etti.

15 MAÇTA 11 GALİBİYET
İki yıldız 37 puan kazandırarak Süper Lig'de de ezeli rakibi Fenerbahçe dahil birçok takımı puan olarak geçti. İki yıldızın gol attığı 15 maçta Fırtına 11 kez kazandı.



İKİ YILDIZ AVRUPA'YA TAŞIDI
Trabzon'da 2 oyuncunun toplam değeri 2 milyon 400 bin Euro olduğu düşünüldüğünde, 90 milyon Euro'luk F.Bahçe'yi geçmeleri ise dikkat çekici. İki yıldızın performansı takımlarını Avrupa'ya taşıyor.

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