Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde 10 kişi kalmasına karşın sahadan puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe'nin yerinde Alanya'da yeller esti. Sezonun belki de en kötü ve en çaresiz futbolunu ortaya Sarı- Lacivertliler'e en çok kendi taraftarı tepki gösterirken, Fenerbahçe'yle dalga geçilen paylaşım ve demeçler üzüntüyü daha da arttırdı.
- Spor
- 22.04.2019
- Gazete
Fenerbahçe’nin Alanya’daki futboluyla hemen herkes dalga geçti
Fenerbahçe, Alanya’da sezonun en kötü maçını oynadı. Alanya matça göremeyenler için kaleci Haydar’ın fotoğrafını paylaştı. Cisse “Umarım F.Bahçe küme düşmez” dedi.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde 10 kişi kalmasına karşın sahadan puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe'nin yerinde Alanya'da yeller esti. Sezonun belki de en kötü ve en çaresiz futbolunu ortaya Sarı- Lacivertliler'e en çok kendi taraftarı tepki gösterirken, Fenerbahçe'yle dalga geçilen paylaşım ve demeçler üzüntüyü daha da arttırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.