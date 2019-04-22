haftaderbisindekişi kalmasına karşınsahadan puanla ayrılmayıbaşaranyerindeyeller esti. Sezonunbelki de en kötü ve en çaresizfutbolunu ortayaen çokkendi taraftarı tepki gösterirken,Fenerbahçe'yledalga geçilen paylaşım vedemeçler üzüntüyü dahada arttırdı.