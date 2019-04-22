Evinde yan bakılmıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de son 4 sezonun en iyi iç saha performansını yakaladı. Bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Karadeniz Fırtınası, attığı 33 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü. Trabzon toplamda 32 puan topladı. Fırtına, 2017-18'de 26, 2016-17'de 22 ve 2015-16'da ise 24 puan elde etmişti.