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: Radikal kararlara 5 maç kaldı

Fener’in hocası , kadrodaki temizlik operasyonu için sezon sonunu işaret etti, “Radikal kararlara 5 maç var” dedi.

Radikal kararlara 5 maç kaldı
Alanya karşısında kötü bir oyunla sahadan 1-0 mağlup ayrılan 'de teknik direktör Ersun Yanal, ortaya koydukları futbolun kendisini tatmin etmediğini söyledi. Bir an önce toparlanmak zorunda olduklarını söyleyen Yanal, kâbus gibi geçen sezonun ardından kadrodaki temizlik operasyonu için lig bitimini işaret etti. Yanal, "Radikal eylem kararları için 5 hafta var. Bu 5 hafta yürütülmesi gereken bir süreç. Oyuncularımızla görüşerek ne yapacağımızla ilgili kararlar almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Yanal sezonun kalan kısmına gençlerle devam edilmesi yönündeki taleplere ise "Fenerbahçe'nin mevcut durumu genç futbolcuların gelişimlerini olumsuz etkileyecek bir durumda" yanıtını verdi.

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