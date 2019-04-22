Dorukhan’a ilk teklif masada

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı olan Dorukhan Toköz paylaşılamıyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çeken ve Avrupa'nın da radarına giren Siyah-Beyazlı oyuncu için ilk ciddi adımı İtalya'nın Sassuolo kulübü attı. Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin Dorukhan'ı özel olarak izlettirdiği ve bu oyuncunun gelecek sezon takımda oynaması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından harekete geçen Sassuolo'lu yöneticiler menajerler aracılığıyla Dorukhan için 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş Yönetimi'nin bu teklifi yetersiz bulduğu ve 15 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın asla değerlendirmeye almayacağı belirlendi. Ancak Sassuolo'nun yeni bir teklif sunması bekleniyor.