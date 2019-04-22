Banvit Beşiktaş’ı çok rahat geçti

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Bandırma Banvit, Beşiktaş'ı 76-67 yenmeyi başardı. Maçın ilk periyodu karşılıklı ataklarla geçerken bu periyodu evsahibi takım 23-21 önde kapattı. Devreyi de 37-25 galip bitiren Banvit 3. periyodu 56-48 maçı da 76-67 önde kapattı. Günün diğer maçında ise Darüşşafaka Tekfen, Sakarya'yı 106-43 mağlup etti.