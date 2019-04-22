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Alanyaspor, Fenerbahçe'yi istatistiklerde ezdi!

Sergen Yalçın’ın takımı istatistiklerde Fener’i adeta yerle bir etti.

Alanya: 38 Fenerbahçe:13
Alanya deplasmanında belki de sezonun en kötü futbolunu sergileyen Fenerbahçe'nin kötü performansı istatistiklere de yansıdı. Alanya şutlarda 25'e 7, ortalanda 37'ye 12, ceza sahasında topla buluşmada 38'e 13, kornerlerde 10'a 4, ikili mücadelede ise yüzde 57'ye yüzde 43 üstünlük kurdu.

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