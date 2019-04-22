Alanyaspor, Fenerbahçe'yi istatistiklerde ezdi!

deplasmanında belki de sezonun en kötü futbolunu sergileyen'nin kötü performansı istatistiklere de yansıdı.şutlarda 25'e 7, ortalanda 37'ye 12, ceza sahasında topla buluşmada 38'e 13, kornerlerde 10'a 4, ikili mücadelede ise yüzde 57'ye yüzde 43 üstünlük kurdu.