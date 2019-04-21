Terim Kayseri maçı sonrası itirafta bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçından sonra F.Bahçe maçına atıfta bulundu. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe karşılaşması sonrası 3-4 gün ne yaşadığımızı bir Allah bilir bir de biz. Toparlanmak kolay olmadı. Derbide başımıza gelenlerden sonra çocukları toparlamak kolay olmadı" dedi.



KAZANMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Kayserispor maçında aldıkları 3 puanın önemli olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Bu kadar sıkıntıdan sonra kazanmak çok önemliydi. Hak ederek kazandığımız için memnunum" ifadesini kullandı.



​OYUN KONTROLÜMÜZDEYDİ

Hakem Kardeşler'in G.Saray aleyhine de kararlar verebileceği yönünde pozisyonlar olduğunu söyleyen Terim, "Oyun kontrolümüzdeydi. Bu maç toparlanma maçıydı" ifadesini kullandı.

EMRE'YE KIRMIZI ÇIKABİLİRDİ

Erol Bedir'in Emre'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini söylemesini değerlendiren Terim, "Bedir'in sözleri beni ilgilendirmiyor ama verebilirdi" diye konuştu.